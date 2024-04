Santa Lucia di Tallà : A Festa di l’Oliu Novu offre un week-end de découverte

Le Comité d’Animations Culturelles Tallanais est né en 1994, avec, dès sa création, un objectif particulier : « Redynamiser le monde rural en créant un rendez-vous annuel rassemblant l’économie productive de l’Alta Rocca autour d’un produit phare qui symbolise la richesse et la renommée de la région », explique sa Présidente Lisa Pupponi. Le choix se porte sur l’huile d’olive, l’une des productions majeures de la région, du fait notamment de son climat exceptionnel. La foire de l’huile d’olive est créée en 1996, avec, bon an mal an, une manifestation annuelle.



Allier réflexion, musique et découverte

Ainsi, c’est aujourd’hui sa 25ème édition. Une édition un peu particulière, qui allie réflexion, musique et découverte, autour de la nouvelle équipe de jeunes organisateurs qui a pris le relais l’an passé. Leur volonté est de « perpétuer l’esprit de cette foire en l’ancrant davantage dans les enjeux contemporains de la durabilité. »

Un concert d’inauguration est ainsi proposé au public vendredi soir, avec le groupe « Les Poulpes Fiction » pour une ambiance pop et rock. Et une animation musicale aura également lieu sur le champ de foire le samedi, entre midi et 14 heures, avec Avvinta. « Mais cette année, ce qui est vraiment important, c’est qu’on a voulu thématiser la foire. » Ainsi, outre une conférence, trois tables rondes permettront de mener une réflexion approfondie autour d’une thématique centrale : Un avenir soutenable en montagne pour les nouvelles générations. « En tant que jeunes habitant au village, et y travaillant, nous avons voulu que les gens s’interrogent aussi sur l’avenir des jeunes en montagne. Car ceux-ci sont confrontés à de nombreux défis, économiques, sociaux et environnementaux. C’est pour cela que nous avons construit ce cycle de tables rondes. » Il s’agit de questionner « la soutenabilité des modèles de développement insulaire vis-à-vis des générations futures ».



S’adapter au changement climatique

La première des tables rondes sera axée sur « l’agroécologie, un levier pour atteindre l’autonomie alimentaire dans le contexte du changement climatique », avec la participation du directeur d’exploitation du Campus AgriCorsica de Sartè. La deuxième traitera de l’adaptation des villages et du milieux rural au changement climatique, avec la participation de la Maison de l’Architecture de Corse et du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Corse.



Un nouveau modèle touristique ?

Enfin, la troisième table ronde sera consacrée aux nouveaux défis du tourisme en montagne. « On voit une dynamique favorable à de nouvelles pratiques touristiques. Il faut se poser la question des ressources dont dispose le territoire pour modifier – ou pas – le modèle touristique actuel. » Y interviendront l’Office de tourisme de l’Alta Rocca, une guide conférencière et formatrice ainsi qu’une conseillère en agritourisme de la Chambre d’agriculture.



De nombreux exposants

Les curieux pourront découvrir les productions locales : 65 exposants seront en effet présents, producteurs – avec notamment le fromage ou la charcuterie –, artisans ou créateurs, « qui tous répondent aux exigences de la charte éditée par la FFRAAC ». La foire a en effet été labellisée par la Fédération des Foires Rurales Agricoles et Artisanales de Corse, au même titre que dix-huit autres foires corses. « Cette fédération délivre un label très important, car elle donne au consommateur la certitude d’acheter de de consommer “local” ».

Cette année, huit oléiculteurs seront répartis sur le champ de foire et dans les caves à huile du village. Et la Ghjermana, cette variété endémique de l’Alta-Rocca et du sud de la Corse aux qualités gustatives reconnues en sera la vedette. Les visiteurs pourront visiter des oliveraies ainsi que u fragnu, ce vieux moulin à huile du XVIIIe siècle dont la meule était initialement actionnée par des mules. Ils pourront y assister à une presse d’olives à l’ancienne. « Nous valorisons le patrimoine et les processus de fabrication… » Enfin, ils découvriront les outils traditionnels au travers d’une exposition proposée par I Ferri di Mariu ; ou l’histoire de l’olivier avec l’exposition de l’INEACEM.



Des activités pour les enfants

Les enfants ne seront pas oubliés, avec vendredi, une journée pédagogique consacrée à trois écoles primaires dont les élèves participeront à des ateliers interactifs de contes corses, une sensibilisation à la faune et à la flore corse et la visite de l’éco-musée de U fragnu. Enfin, toute la journée de dimanche, les plus jeunes pourront également participer à des ateliers ou des jeux animés par l’association Fas’Arte.



Un bon week-end en perspective !