Santa-Lucia-di-Mercurio : une nouvelle exposition de Joseph-Antoine Salviani

A partir de ce lundi 1er aout, et après « L’hommage à Munch » et « L’Afrique », l’artiste a choisi cette année comme thème : la couleur. « Même si le thème est révélateur, il réserve quelques surprises. J’interprète à ma manière la couleur » explique-t’ il.

L’exposition, dans son joli cadre naturel, montre le cheminement de Joseph-Antoine sur les douze mois écoulés. «Aux tonalités festives le parcours peut parfois surprendre avec le noir qui domine. Mais le noir est aussi une couleur et elle peut exprimer ce que l’on perçoit » souligne encore l’artiste.