Santa Lucia di Mercurio : Une exposition pour mettre en lumière le Boziu

Joseph-Antoine Salviani est amoureux fou de son île et plus particulièrement de la région où il vit : le Boziu. C’est presque au quotidien qu’il se bat pour la mettre en lumière. Aussi, du 13 au 21 août, propose-t-il, une exposition à l’écomusée, « Memoria viva » à Santa Lucia di Mercurio au domaine Aghja Suttana, demeure de JA Salviani. « Les œuvres que j’ai réalisées font chacune référence à un village du Boziu, afin de les faire découvrir, de les mettre en lumière. Mon souhait serait qu’elle puisse être itinérante dans chaque village, à titre gracieux, et je reste donc à la disposition des maires qui seraient intéressés ». Cette exposition est dédiée à Petru Baghioni, chanteur du Boziu disparu trop tôt et à Anghjulina.



Outre cette exposition, l’artiste, qui est aussi poète et écrivain, présentera son dernier ouvrage, une pièce de théâtre intitulée « Pane untu e frastorni », un regard que l’auteur jette sur notre société avec humour, sarcasme, dérision, second degré.



Le lecteur trouvera par exemple dans cette pièce le terme « Attrazzu », terme qui peut définir différentes constructions qui apparaissent à notre époque moderne comme par exemple un relais de téléphonie… « Toute ressemblance avec une situation existante serait fortuite » souligne l’auteur !