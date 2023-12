Sant’Andria fêté chaleureusement à Luri

Cette belle tradition, bien dans le patrimoine insulaire, a permis la tenue de divers ateliers linguistiques et artistiques pour les enfants, orchestrés par les bénévoles mais avec également par deux intervenants de qualité: Doria Ousset et Paul Turchi Duriani dont on rappellera les forts engagements au sein de Praticalingua Bastia. Ils ont aussi été tous deux lauréats du livre corse pour enfants 2023 et Doria, gagnante du Liet International en 2022. Les enfants se sont régalés lors d’une projection de leurs « bébés » Pirru è Ricuccata, un ours et une souris dont les aventures, aussi en audio, se déroulent dans diverses régions de l’île. Cette journée chaleureuse s’est terminée par un traditionnel défilé nocturne pour récolter des denrées alimentaires dans un esprit de solidarité. Toutefois l’opération se poursuit à l’école primaire de Luri jusqu’au 15 décembre.