Sans-papiers : Des médecins corses contre la suppression de l'aide médicale d'État

Les signataires





Dr CARLINI Laurent, Responsable de la Maison Médicale CHA et vice-président CSMF

Dr MOZZICONACCI Michel, radiologue et président du conseil régional de Corse de l'ordre des médecins

Dr CANARELLI Jean, médecin biologiste et président du conseil départemental de l'ordre des médecins

Dr FAZI Bianca, médecin urgentiste CHA et conseillère exécutive de Corse en charge de la Santé et du Social

Dr COLOMBANI Paul-André, médecin et député de la 2eme circonscription de Corse-du-Sud

Pr PAPAZIAN Laurent, professeur et médecin réanimateur CHB

Dr CESARI Jean-François, médecin réanimateur et Chef de service des Urgences CHA

Dr SERPIN Laurent, médecin réanimateur CHA

Dr MOUBARAK Karim, neurochirurgien CHA

Dr PANCRAZI Marie-Pierre, médecin coordinateur Centre Mémoire de Ressources et de Recherche CHB

Dr BERDAH Jean-François, chef de service Oncologie CH Castelluccio

Dr NICOLAS Daniel, chef de service Soins Palliatifs CHA

Dr BONAVITA Marc, praticien hospitalier service gériatrie CHA

Dr GRISONI Antoine, président des URPS ML

Dr AGOSTINI François, médecin et président FCCIS

Dr CIABRINI Marie-Christine, médecin généraliste ESP Gravona Dr SIMEONI Dominique, médecin coordinateur CPTS Balagne

LEROUX LENZI Gaston, président de l'ordre national des infirmiers pour la région Corse