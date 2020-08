San Nicolao : un enfant de 5 ans et sa mère victimes d'un début de noyade

L'enfant se baignait avec des adultes, sa mère notamment.

Pour des raisons que l'on ignore il a, soudainement, perdu ses brassards et inhalé presque aussitôt de l'eau.

On imagine le moment d'intense émotion vécu par sa mère qui elle aussi inhala de l'eau à son tour en se portant au secours de son fils.

Fort heureusement ils purent l'un et l'autre rejoindre la grève mais l'enfant et la mère ont été évacués sur le centre hospitalier de Bastia par Dragon2B , l'hélicoptère de la sécurité civile.