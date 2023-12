San Nicolao : ils coupaient et vendaient du bois de chauffage sans être déclarés

Après plusieurs moins d'investigations, le 12 décembre 2023 deux individus soupçonnés de couper et vendre du bois de chauffage sans être déclarés depuis 2020 ont été interpellés par les militaires du groupement de gendarmerie départementale de Haute-Corse. "Les investigations ont révélé que les quantités de bois vendues étaient proposées à des prix nettement inférieurs à la moyenne du marché, créant ainsi des distorsions économiques et portant préjudice aux acteurs légitimes du secteur.' indique la gendarmerie de Corse.

La perquisition qui a suivi a permis la saisie de plusieurs milliers d'euros en espèces et d'un véhicule, supposément utilisé pour commettre l'infraction. Les deux suspects sont actuellement en garde à vue et devront prochainement répondre devant la justice des accusations qui pèsent contre eux.