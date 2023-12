San Nicolao : Une casse automobile illégale fermée

Dans une opération conjointe menée par les gendarmes de Haute-Corse, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL), et l'Office Français de la Biodiversité (OFB), une casse automobile clandestine a été démantelée le 12 décembre 2023 à San Nicolao. Le responsable du site, exerçant illégalement et sans autorisation depuis plusieurs années en tant que mécanicien, revendeur de pièces détachées, et casseur automobile, a été pris en flagrant délit. Une impressionnante collection de 140 véhicules abandonnés a été répertoriée sur 17 parcelles, toutes occupées de manière illégitime.



Au-delà de la concurrence déloyale infligée aux professionnels du secteur automobile, les enquêteurs ont découvert de multiples infractions au code de l'environnement. Face à cette situation, les autorités administratives et judiciaires ont conjointement engagé des actions pour dépolluer le site, éliminant les véhicules, pièces détachées et déchets abandonnés. Le responsable de cette casse sauvage devra rendre des comptes devant la justice.