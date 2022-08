San Bartolu à Bonifacio avec la plus lourde châsse - 800 kg - de Corse

Le grand San Bartolu, celui que tout jeune bonifacien rêve de porter un jour, soit pour un motif religieux soit pour se prouver à lui-même et aux autres que lui aussi, il « peut » meurtrir ses épaules sous les « stanghi » de bois supportant l’impressionnant groupe sculpté, a attiré plusieurs centaines de fidèles et de curieux. Avant cela la messe, qui a été suivie par les vêpres, a été célébrée par le Père Olivier.





Le jour de San Bartolu à Bonifacio, la foi pèse 800 kg de bois et de fer ! Et les porteurs qui ont effectué le long du parcours (fait de « montées » et de « descentes ») en gardent de douloureux et durables « souvenirs ». Mais, et c’est là leur satisfaction, cette année encore la tradition a été parfaitement respectée et San Bartolu a été acheminé sans encombre de l’église San Dumè à celle de Santa-Maria (et retour).





Comme toujours les traditionnels applaudissements ont fusé dès que la châsse a été reposée sur ses tréteaux à sonn emplacement de l'église Saint Dominique d'où elle ne bougera plus avant le soir du Vendredi Saint prochain.