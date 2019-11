Salon du diabète : Une journée de rencontres le 14 novembre à Ajaccio

Ouverture du salon à 10h00 Tout au long de la journée :



• Ateliers Diététiques – avec l’Association Interprofessionnelle des Fruits et des Légumes Frais



Intervention sur la thématique : « La place des fruits et légumes dans l’alimentation » avec la présence de Stéphanie Mariani, Diététicienne :



L’intérêt santé des fruits et légumes

Ateliers sensoriels ludique avec les participants



• « Des Tests de Condition Physique Mutualiste pour les adultes de 15 à 69 ans » proposés par la Mutualité Française de Corse :







Qui proposera un bilan de votre condition physique à travers plusieurs tests, accessibles aux personnes entre 15 et 69 ans, pour évaluer force, souplesse, équilibre et endurance. Un expert vous conseillera sur les qualités physiques à améliorer ou entretenir et vous guidera dans le choix d’activité.



Avec les Éducateurs sportifs :

Romain Viale de VR Performance Sylvain Martinez Ciccolini – Smc Corsica



Les professionnels de santé à votre écoute, présents sur le salon les :



• Endocrinologues – Diabétologues



• Ophtalmologues



• Orthoptistes – Informations sur le dépistage de la Rétinopathie



• Podologues pédicures



• Diététiciennes



• Infirmiers



Les stands présents sur le salon :



• Les Diabétiques de Corse – AFD20 – Informations sur les chiens d’assistance pour diabétiques – ACADIA



• L’Eco organisme DASTRI en charge de la collecte des DASRI – Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux.



• Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse du Sud – SOPHIA Diabète, le Compte ameli.fr et le « Dossier Médical Partagé ».



• Le Centre de rééducation et de régime Valicelli d’Ocano



• La Maison de Santé de San Nicolao de Moriani



• Corsica Santé – Prestataire de services des pompes à Insuline



• C2S – Corse Santé Services – Prestataire de services des pompes à Insuline



• Isis Diabète – Prestataire de services des pompes à Insuline



• Carole Baldacci-Vaucauret – Pa Esse : Cabinet de coaching et conseil en prévention, éducation à la Santé.



• France Associations Santé URAASS de Corse



• Le laboratoire SANOFI



• Le laboratoire LILLY – ‘’Avec le soutien institutionnel du Laboratoire Lilly’’



• L’ANPAA – Informations et prévention avec la campagne « Moi(s) Sans Tabac »



• Dépistage avec le Lions Club







Programme de la Conférence / Débat



A 19h00 à l’auditorium du centre culturel de la Mairie de Porticcio.



La Conférence / débat avec les endocrinologues diabétologues :



Le Professeur Jean Jacques Altman de l’Hôpital Européen Georges-Pompidou nous parlera :



• Des avancées de la recherche



• Des nouveaux traitements et dispositifs • Questions/réponses