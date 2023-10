Salon du chocolat de Bastia : le plein de visiteurs malgré la chaleur

Difficile de se frayer un chemin dans les allées tant les visiteurs ont pris les stands d’assaut. Ce samedi 14 octobre en fin de matinée, sur la place Saint-Nicolas, le thermomètre affiche 24°C sous le chapiteau géant du salon du chocolat de Bastia. Cette température, plus que clémente pour la mi-octobre, fait le bonheur des visiteurs venus en nombre, mais pas forcément celui des exposants.





« On n’est pas aidé avec la chaleur de ce matin, constate Cédric Tostain, chocolatier en provenance de Claye-Souilly (Seine-et-Marne) qui expose sur le salon pour la deuxième fois. Quand il fait chaud, les clients ont moins envie de goûter du chocolat et y réfléchissent à deux fois avant d’en acheter », assure l’exposant, qui arrive tout de même à réaliser des paniers moyens d’une trentaine d’euros. Car si les allées ne désemplissent pas, les visiteurs sont néanmoins un peu frileux à l’idée d’acheter du chocolat. « J’aimerais bien me laisser tenter, mais j’ai peur qu’il fonde avant d’arriver à la maison, renchérit Anne, une ajaccienne qui a fait le déplacement avec son mari ce week-end spécialement pour assister le salon. On a prévu de continuer à se balader sur le salon et ça serait dommage que les chocolats ne survivent pas au trajet ».



Il fait chaud

Ces températures en ont surpris plus d’un, à l’image de Gaël Claviere, le chef pâtissier de l’hôtel de Matignon. Celui qui officie en cuisine pour le compte de la Première ministre réalise des ateliers tout le week-end sur le salon, et pour l’un d’entre eux, il pensait « qu’il allait faire frais à la mi-octobre, donc j’ai voulu faire un dessert un peu chaleureux avec de la châtaigne et du brocciu, mais je me suis trompé sur le temps », s’amuse le chef pâtissier. Il n’en reste pas moins content de son travail : tous les desserts qu’il a préparés sont partis en quelques minutes. « Le chocolat, c’est une matière noble et délicate, où il ne doit faire ni trop chaud ni trop froid pour la travailler et la consommer. Même si c’est compliqué pour les exposants, je suis sûr que tout se passera bien », affirme Gaël Claviere.



Une alternative pour les gourmands



Ce n’est d’ailleurs pas Aline Giammertini qui dira le contraire. La gérante de la chocolaterie éponyme est présente sur le salon depuis dix ans. Pour pallier la chaleur et maintenir ses ventes, elle mise sur un produit dont elle dit qu’elle a été « la première à faire ça en Corse il y a vingt ans »: la fondue de chocolat. Aussi simple que soit le procédé, Aline Giammertini apporte un soin tout particulier à utiliser le même chocolat dans sa fondue que pour ses tablettes. Ainsi, l’artisane donne l’occasion à toutes les bourses de goûter du chocolat de qualité. « Notre but, c’est vraiment d’amener les gens à manger de bons produits, mais à un prix abordable », explique-t-elle, raison pour laquelle sa fondue avec des fruits frais ou des Chamallows est proposée à 5€.



Mais qu’importe le temps, les amoureux du chocolat sont prêts à braver la chaleur pour leur délice sucré. « Je suis venu pour l’ambiance, voir le spectacle des robes en chocolat et aussi pour me faire plaisir en faisant des achats, assure Françoise, une Bastiaise qui se déplace chaque année au salon. La chaleur, ce n’est pas ça qui m’empêchera de ramener du chocolat à la maison », glisse-t-elle en avalant la dernière bouchée de sa mignardise au chocolat.



Le Salon se poursuit ce dimanche avec, c'est certain, le même succès que les deux premiers jours.