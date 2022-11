Salon du chocolat d'Ajaccio : senteurs sucrées et parfums chocolatés au palais des congrès

Dès les premiers pas dans le Palais des congrès ajaccien, difficile de résister à l'appel de l'odeur. Senteurs sucrées et parfums chocolatés titillent l'olfaction de tous, avant même de n'avoir pu sortir du sac à main les trois euros nécessaires pour accéder au paradis des gourmands - sauf pour les chanceux de moins de 12 ans. Le traditionnel hall d'entrée du Palazzu d'i Cungressi s'est transformé en éden où les cookies attirent l'œil vers la gauche, quand les macarons insistent pour vous faire tourner à droite. Mais au milieu des sucreries, fromages, miel et autres charcuteries trouvent aussi leur place pour combler de bonheur la horde de visiteurs venue pour l'occasion.

"28.000 personnes environ sont attendues sur ce week-end, se réjouit Paul Pierinelli. On est la plus grosse opération évènementielle de Corse, on en est très contents et on va essayer de s'améliorer tous les ans." Le président et organisateur du salon - initialement fondé à Bastia il y a dix ans, où 50.000 personnes sont venues cette année - se réjouit de l'ampleur prise par l'évènement en Corse-du-Sud. "Ça booste l'économie sur trois jours, clame-t-il. A Bastia - là où c'est beaucoup plus grand et où il y a donc plus de monde - on a trois millions d'euros de retombées économiques, et on espère arriver au même niveau à Ajaccio dans quelques années !"

"Redécouvrir le centre-ville"

Car l'intérêt de la manifestation n'est pas uniquement de sourire aux artisans installés dans l'exposition, mais bien à l'ensemble de l'activité autour. "Ça booste économiquement le centre-ville où il y a de moins en moins de monde, assure Paul Pierinelli. On est forts de l'avoir organisé en centre-ville, puisque tous les gens qu'il y a ici dépensent sur le salon chez les artisans mais après, vont en ville s'acheter une paire de chaussures, un bijou, payer le parking, aller à l'hôtel, manger au restaurant... Il y a aussi des gens de l'extérieur qui ne viennent plus en centre-ville et qui, par le biais du salon, redécouvrent le centre-ville d'Ajaccio."