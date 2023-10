Salon du chocolat Ajaccio : L’évènement le plus sucré de l’année fait son retour au Palais des Congrès

Le Salon du chocolat et des délices d’Ajaccio, devenu un incontournable rendez-vous gourmand, rassemblera les 3,4 et 5 novembre prochains des amateurs de chocolat, des gourmets, des producteurs locaux et des artisans talentueux pour une célébration inégalée des plaisirs sucrés et gourmands.Le parrain du salon, Yannick Maurie, Champion du monde de sucre artistique, réalisera d’incroyables sculptures en sucre (nul n’est besoin de vous en donner le thème) et vous pourrez observer son savoir-faire en direct.Un laboratoire de viennoiserie sera mis en place et vous dégusterez les savoureux pains au chocolat, tout droit sortis du four, du Champion du Monde Sébastien Lagrue.Ce salon est une occasion unique de plonger dans un univers où le chocolat devient une œuvre d'art et où les délices culinaires éveillent les papilles : dégustations, découvertes originales, champagne ou foie gras au chocolat, chocolat noir corsé, chocolat au lait onctueux, et ganaches délicates aux saveurs surprenantes, le tout dans un seul endroit.Les organisateurs respecteront l’objectif initial commun à celui de la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale : animer et dynamiser le centre-ville d’Ajaccio.Mais cette 4e édition fêtera, surtout, les enfants par leur immersion dans l’univers fantastique de Disney.Petits et grands découvriront sans doute, avec ravissement, le défilé de robes chocolatées « voyage au pays de Disney » : "Cendrillon", "la belle et la bête", Blanche-Neige" en passant par le "Roi Lion", étonnantes créations chocolatées orchestrées par Sandy Events.La jeune chanteuse Ajaccienne, Clemstance, chantera Disney accompagnée par les personnages.Tous les jours, à 15 heures, les enfants participeront au spectacle interactif « Les petits Moussaillons » et partiront à la recherche du trésor chocolaté des pirates.Ateliers maquillages, jeux gonflables, toutes ces animations seront entièrement gratuitesBillets en vente et Programme complet sur : www.salons-de-corse.com Horaires : de 10 à 20 heuresEntrée : 3€ - gratuit jusqu’à 12ansL’entrée du Salon sera gratuite pour tous vendredi 3 novembre jusqu’à 12 heures