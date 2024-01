Salon du Livre Corse de Marseille : L'édition 2024 c'est les 27 et 28 janvier

Les auteurs

Vingt cinq auteurs ont répondu à l’invitation du Salon et feront des séances de dédicaces de leurs ouvrages: Jeannine ANZIANI, Jean-Paul CECCALDI, Hervé CHEUZEVILLE, Ghjuvanmaria COMITI, Paul DI GIOVANNI, Jacques Di COSTANZO, Pierre DOTTELONDE, Claude FRANCESCHI, Patrizia GATTACECA, Rolande GIACOMETTI, Antonu MARIELLI, Anne-Marie MATTEI-COLIN, Marie MAURIZI-PELONI, Jean-Marc MICHELANGELI et Gabriel-Xavier CULIOLLI, Marie-Ange MILLELIRI, Anna Vladimirovna GNEDINA-MORETTI, Nicolas NASICA, Jean-Pierre ORSI, René PADOVANI, Etienne PERFETTI, Philippe PIERANGELI, Jean-Pierre SIMONI, Michel VERGE-FRANCESCHI, Jean-Michel VERNE.





Les conférences

Six conférences sont prévues données tout au long du week-end :

Samedi 27 janvier:

14h00/15h00 : « Charles Bonaparte » par Michel VERGE-FRANCESCHI, professeur émérite des universités en histoire moderne, auteur prolifique, lauréat de nombreux prix littéraires.

15h15 - 16h15 : « Lingua corsa, lingua puetica è fiurita », thèmes tirés de ses 4 dictionnaires thématiques », par Antonu MARIELLI, auteur, compositeur, interprète, leader du groupe Diana di l’Alba, enseignant de langue corse en retraite depuis peu.

16h30 - 17h30 : « Seranu puesiole. "La traversée" par Patrizia Gattaceca, chanteuse, poétesse, comédienne (« Le temps est assassin », « Permis de Construire » …), enseignante de langue et culture corses à l’université de Corte, lauréate du prix du Livre Corse 2023 dans la catégorie poésie, présidente du jury du festival du film italien de Bastia en février 2024.



Dimanche 28 janvier

14h00 – 15h00 : « Spécificité du climat « délinquantiel » en Corse » par Jean-Michel VERNE, journaliste indépendant, écrivain, auteurs de nombreux ouvrages d’investigation, dont « Juges en Corse », « Procureurs en France », « Main Basse sur Marseille et la Corse » …

15h15 - 16h15 : « Christine de Suède et Marseille » par Anna MORETTI, professeure agrégée d’anglais, docteure en art, chargée de cours à Sciences-Po Paris et à Paris IV-Sorbonne, enseignante en classe préparatoire, auteure de nombreux ouvrages (biographies de Catherine II, et de Christine de Suède, « Histoire érotique de Versailles »…)

16h30 – 17h30 : « Aux origines du nationalisme contemporain, 1959-1976 », par Pierre DOTTELONDE, éditeur, historien, écrivain et scénariste, auteurs de plusieurs ouvrages sur la Corse, dont « Corse, La Métamorphose » sur les évènements d’Aléria.



Exposition de peintures et de photographies

La Capcorsine Yvane BRANDI , artiste peintre, exposera ses œuvres au deuxième étage de la Maison de la Corse. Les photographies d’Hubert BARRE, artiste ardéchois, seront visibles au troisième étage.



Ateliers d’écriture

Un atelier d’écriture sera animé le samedi à 11h par Nicolas NASICA, auteur et comédien, qui a récemment publié « Amour Marseille ».



Les Stands associatifs

INSEME, association d'aide aux insulaires qui doivent séjourner dans des établissements hospitaliers du continent, tiendra un stand informant le public des assistances qu'elle peut fournir.

AFC UMANI : L’association pour une Fondation de Corse-UMANI, présidée par Jean François BERNARDINI, leader du groupe I MUVRINI : le public pourra obtenir auprès du stand de l'AFC-UMANI tous renseignements sur les actions menées à travers le monde dans le cadre de la préservation de l'environnement, la relance de cultures et d’élevages traditionnels et la non-violence.

SCOLA CORSA DI MARSEGLIA : Tous renseignements pourront être obtenus sur l’enseignement de la langue corse au sein de la Maison de la Corse aussi bien en présentiel qu’en ligne.

L’ASSOCIATION DE RECHERCHES SUR L’HISTOIRE DES FAMILLES CORSES (RHFC) répondra à toutes questions relatives aux recherches généalogiques en Corse.

L’ASSOCIATION MUSANOSTRA donnera tous éléments sur ses réalisations autour de son objet de diffuser et de promouvoir la littérature, les sciences humaines, les spectacles vivants, les arts dans toute la Corse : cafés littéraires, conférences, festivals littéraires et cinéma (Statinate, Cinemusa, salon du livre, concours de textes courts…).

L’ASSOCIATION KALLISTE présentera ses activités et son journal annuel qui vient de paraitre.



Soirée du samedi 27 janvier

A partir de 18h

Vœux du nouvel an « Capu d’annu » avec cocktail dînatoire, suivis de chants et poésies avec Antoine MARIELLI, leader du groupe Diana di l’Alba, José ERSA et Etienne PERFETTI, actuel et ancien guitariste du même groupe. Des responsables et membres de des ateliers de chant et de théâtre de la Maison de la Corse interviendront également.

Pour la soirée du Capu d'annu du samedi soir 27, la capacité d'accueil étant contrainte , les entrées seront libres dans la limite des places disponible



Dimanche 29 janvier

17h30

Tirage de la tombola avec de nombreux lots tirés au sort (billets aller-retour pour la Corse…).