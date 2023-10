Salon de l’auto de Bastia : paradis des amateurs de voitures

Un peu plus loin, Daniele ne rêve pas de bolides clinquants aux moteurs survitaminés, mais plutôt de véhicules du quotidien. Cette septuagénaire bastiaise s’installe au volant d’une petite citadine rouge, une Mitsubishi Space star, qui lui a visiblement tapé dans l’œil. « Je suis venu sur le salon parce que je souhaite changer de voiture et celle-ci correspond à ce que je recherche, indique-t-elle. Je veux une nouvelle voiture qui ne soit pas trop grande pour pouvoir me garer en ville et qui possède beaucoup d’équipements. Je ne suis pas encore fixé sur la marque donc je fais le tour de tous les stands et si vraiment je trouve une trouve un véhicule qui me plaît, je vais réserver un essai auprès d’un concessionnaire ». Les véhicules abordables composent d’ailleurs l’essentiel des flottes présentes sur le salon, car ce sont ces voitures qui permettent aux représentants des marques de conquérir de nouveaux clients.







Un lieu pour faire des achats et nouer des contacts







« Nous avons eu beaucoup de monde samedi après-midi et dimanche matin, nos deux créneaux les plus porteurs, note Marc Billault-Filippi, le représentant Volkswagen du salon. Notre but, c’était de présenter des véhicules que les clients n’ont pas l’habitude de voir et de prendre des contacts pour pouvoir inciter les gens à venir les essayer en concession, et de ce côté-là, nous avons réussi notre mission ». Les marques placées sous l’égide du constructeur allemand présentes à Bastia (Volkswagen, Audi, Seat et Cupra) ont fait le choix de mettre les nouvelles générations de voitures électriques à l’entrée du salon, pour attirer l’œil du public vers cette nouvelle technologie prometteuse. « J’ai l’impression que les gens s’ouvrent de plus en plus à l’électrique, bien que certaines personnes restent bloquées sur le thermique ou choisissent l’entre-deux en prenant un véhicule hybride, souligne Johanne Costenaro, la représentante d’Audi sur le Salon de l’auto. Ces véhicules se démocratisent, notamment avec la hausse du prix du carburant et la bonne autonomie qu’ils possèdent. Avec une recharge entière, la plupart des véhicules ont 600 kilomètres d’autonomie, on peut donc faire tous ses déplacements en Corse sans problème ». Les voitures électriques, de plus en plus plébiscitées par les automobilistes corses, ont permis aux constructeurs de remplir leur carnet de clients et de commandes. « Globalement, ça a été un très bon salon, affirme Jean-Jacques Belingheri, le représentant de la marque Cupra, la division sportive haut de gamme de chez Seat. Notre marque est plutôt récente, nous voulions donc présenter nos modèles et nous faire connaître du grand public, montrer ce que nous savons faire. Au final, cela s’est soldé par deux ventes sur le salon et quatre rendez-vous pris en concession, et ça c’est positif ».