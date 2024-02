Salon de l’agriculture de Paris : le village Corse fait le plein

Une odeur de viande grillée saisissante, de la charcuterie et du fromage sur les tables, des visiteurs agglutinés autour de bouteilles de vin … pas de doute, le village corse du salon de l’agriculture a bien ouvert ses portes.



Un début d’édition que Giulia et ses amis ne pouvaient pas louper. Pour ces bastiais qui habitent désormais à Paris, retrouver le village corse c’est un peu « une tradition ». « On va voir les autres régions mais on finit toujours au même endroit, sur les stands corses parce qu’ici on se sent chez nous, on est à l’aise », explique la jeune femme de 24 ans qui après la fermeture du salon à 19 heures poursuivra la soirée dans un restaurant corse de la capitale.



À quelques pas, près des liqueurs, Paul et Quentin viennent d’acheter une bouteille de Limoncellu. Sur les conseils d’amis Basques, les deux hommes du Sud-Ouest ont fait un arrêt « en Corse » sans jamais y avoir mis les pieds. « On s’est dit pourquoi ne pas y aller ? Les Corses et les Basques, on s’entend bien, on se comprend et surtout on sait faire la fête ! »