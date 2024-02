Salon de l’Agriculture : l’espace test agricole et les paniers solidaires de la CAPA à l’honneur

Dans le cadre du projet alimentaire territorial (PAT), la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien a lancé en 2020 une pépinière d’entreprise agricole avec l’appui du réseau des « Espaces tests agricoles Renata » : une première en Corse qui a été mis à l’honneur ce mardi midi lors de l’émission « Au cœur des territoires », diffusée sur la chaine Youtube de la Caisse nationale de la MSA. Comme l’explique Cécile Bianchi, Directrice de l’identité rurale et agricole au sein de la CAPA : « Les espaces tests, c’est avant tout un réseau national. Sur la Corse, il n’en existe qu’un, c’est celui que la CAPA a mis en place au sein de son schéma de développement agricole et rural qui a été validé en 2016. Nos élus ont apprécié le dispositif et nous l’avons mis en place avec l’ensemble de nos partenaires, dont la MSA. Le principe est simple : on met un terrain pendant 3 ans, à disposition d’agriculteurs, qui ont envie de tester le maraîchage biologique. Le testeur, qui n’est pas encore agriculteur, peut tester sa nouvelle activité tout en étant accompagné par de nombreux partenaires. Ils bénéficient ainsi d’un accompagnement foncier, comptable, mais aussi concernant les techniques de maraîchage. C’est un dispositif qui fonctionne très bien avec 60% de sorties positives ».

Parmi les partenaires privilégiés de la CAPA, figurent notamment la MSA de Corse, qui accompagne les testeurs pour les informer sur ses services et leur donner des conseils en termes de cotisations et de prévention et sécurité au travail ajoute Julien Grosjean, sous-directeur de la MSA Corse : « C’est un projet qui a du sens. La MSA s’inscrit dans le développement des territoires avec des partenaires comme la CAPA. C’est un projet écoesponsable sur une production test qui permet à des jeunes maraichers de s’installer. C’est important que la MSA puisse venir en appui, notamment en matière de statut ou de protection sociale. Nous avons touché également la problématique avec des risques ». Laura Peretti, en phase d’installation, a pu bénéficier de cet accompagnement, pour son plus grand plaisir : « Finalement cela m’a permis de tester ma manière de produire, les variétés adaptées au territoire avec deux ans de pratique. J’ai aussi pu aller chercher des clients en direct. J’espère que cela pourra encourager de uturs agriculteurs à se lancer eux aussi ».

La nouvelle agricultrice a également pu participer à l’opération des « paniers solidaires », dans le cadre de ce dispositif. Le projet « paniers solidaires » est un dispositif décliné par la MSA au national sur de nombreux territoires. Elle permet de lutter contre la précarité, en faisant bénéficier à des familles aux revenus modestes, des produits alimentaires frais et sains : « Les paniers solidaires, ce sont des produits sains et écoesponsables. Laura Peretti, qui a bénéficié d’un terrain a consacré la quasi-totalité de sa production à cette opération qui a permis de distribuer 1300 paniers à des familles fragiles en 6 mois sur le territoire de la CAPA. Cette action a également été possible grâce au Centre Intercommunal d’Action sociale, qui a géré la logistique. On tient à les remercier, car ils se sont beaucoup investis pour cette opération à destination de familles les plus précaires du Pays Ajaccien », résume Cécile Bianchi « et on espère pouvoir poursuivre cette initiative, qui nous tient à cœur dans un cadre plus large ». Aujourd’hui, les 4 terrains "espaces tests agricoles" de la CAPA sont tous occupés... par des agricultrices, preuve de l'attractivité de plus en plus importante de la profession chez les femmes. La Corse compte 3 251 exploitants agricoles, dont 699 dans la filière bio.