Saint-Florent : une nouvelle maison de santé pour attirer des jeunes médecins

Il y a environ 5 ans, l e docteur Godefroy Jochman s installé en tant que médecin généraliste à Saint-Florent a fait un constat : les praticiens de la commune, pour la plupart âgés, partiront bientôt à la retraite et personne ne sera là pour les remplacer.

Alors, comment attirer de nouveaux médecins dans cette région du rural où la population est majoritairement âgée ? Grâce à la création d’une maison de Santé, a pensé le praticien . « On sait que les jeunes soignants préfèrent s’associer pour pouvoir aménager leur temps de travail et ne pas faire des 7 jours sur 7j comme les anciens le faisaient. De ce fait, la création d’une maison de santé renforce l’attractivité du territoire et permet d’anticiper le manque de professionnels », explique le docteur à l’initiative du projet.



Rapidement, il a fallu trouver un lieu qui permettrait d’accueillir sur la commune plusieurs professionnels de santé qui viendront en renfort des deux médecins généralistes restants. Le Dr Godefroy Jochmans s’est alors adressé à la municipalité qui, consciente de l’enjeu pour sa population, a tout de suite pris le sujet à bras le corps. « Nous avons proposé les anciens locaux communaux administratifs, accessibles aux personnes handicapées, qui font 110 mètres carrés et où 5 bureaux seront installés », détaille Claudy Olmeta , le maire de Saint-Florent .



Jusqu’à 5 praticiens

Le projet validé par l’Agence régionale de Santé, le Dr Godefroy Jochmans a commencé à chercher les soignants souhaitant rejoindre l’aventure et le lieu où lui-même exercera dès son ouverture. Un jeune médecin a d’ores et déjà accepté, un autre pourrait suivre à la fin de son internat ce qui porterait à 4 le nombre de médecins généralistes sur la commune. La maison de santé de Saint Florent pourrait également accueillir une sage-femme ainsi qu’un psychologue et une assistante médicale.





Lutter contre les déserts médicaux

L’installation d’une maison de santé est une véritable satisfaction pour la commune qui possède actuellement uniquement deux médecins pour une population passant de 1850 habitants l’hiver à 22 000 au pic de la saison estivale. « Pour moi il est inacceptable que des personnes âgées ne puissent pas voir un médecin et se rendent aux urgences à Bastia, attendent 5 heures pour sortir avec une boîte de Doliprane . Installer d’autres médecins ainsi qu’une équipe primaire de soins permettra de libérer des après-midi pour faire des visites à domicile », se réjouit le Dr Godefroy Jochmans qui souhaite pérenniser la structure qui ouvrira, il l’espère, avant la rentrée de septembre.