Saint-Florent une belle mobilisation et 2 206 € pour Octobre Rose

Très belle mobilisation dimanche dernier, à Saint-Florent, pour la marche avec les femmes à l'occasion d'Octobre Rose avec 114 participantes et quelques participants qui a rapporté la belle somme de 2206€ !





Les bénévoles de la ligue contre le cancer, ont tenu à remercier au terme de la journée et toutes les personnes ayant participé à cet événement.





Des remerciements particuliers ont été adressés Ghjulia Guerrini qui a confectionné une magnifique robe aux couleurs d'Octobre Rose !





Ghjulia est étudiante en couture au lycée de Montesoro et apprentie chez Noëlle Tomasini à Saint-Florent.



Cette robe a été réalisée pour un concours et l'argent de sa vente a été reversé à La Ligue contre le cancer.



Un très beau geste unanimement apprécié et ponctué d'un grand "bravo" émanant des bénévoles de la Ligue.