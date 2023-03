Saint-Florent : le festival Porto Latino n'aura pas lieu en 2023

L’annonce est tombée ce 10 mars : Porto Latino n’aura pas lieu en 2023. L’événement qui devait se tenir entre le 5 et le 8 août ne connaîtra pas son édition 2023, l’été prochain.

Dans un post Facebook, l’organisation explique cette décision inattendue. "Malgré la bonne tenue de la dernière édition, avec une programmation et une fréquentation à la hauteur de l’événement, nous avons décidé, pour des raisons organisationnelles, de faire une pause cette année."



Une édition en 2024 ?

Dans le même post , les organisateurs indiquent qu' il sont "cependant impatients de retrouver" le public, et qu'ils travaillent " avec détermination pour vous faire revivre à nouveau l’aventure musicale et festive de l’été". ​



Il ne nous reste plus qu'à espérer.