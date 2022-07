Saint-Florent : la CFDT-Corsica à la rencontre des saisonniers

« Notre organisation a reçu un accueil favorable, mais dans un contexte bien particulier cette année » souligne Christelle Giansily, secrétaire générale de l’UD2B CFDT.

« On a pu constater que les salariés ne sont pas au rendez-vous. La profession déclare avoir des difficultés pour recruter des salariés saisonniers qualifiés. Les raisons de la désertion sont plurisectorielles. Ces métiers ne sont plus attractifs, car les conditions de travail, les conditions d’horaires, de rémunérations sont mauvaises et couplées avec des problèmes de logements. Notre syndicat salue l’annonce du gouvernement de l’aide annoncée en faveur du logement saisonnier et souhaite la voir effective. Par ailleurs pendant la pandémie, nombre de salariés se sont formés à d’autres métiers mieux en adéquation avec une vie de famille. Il devient ainsi urgent que la profession se saisisse de cette problématique en synergie avec les partenaires sociaux. Il en va de l’avenir de cette profession et la CDFT Corsica sera présente à ce rendez-vous ».