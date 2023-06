Saint-Florent inaugure la Maison du Grand Site de France Conca d’Oru

Le label Grand Site de France est une reconnaissance nationale par le ministère de la transition écologique d’un site identifié comme remarquable, notamment du point de vue paysager. Il témoigne des efforts déployés par les collectivités locales qui en assurent ainsi la protection, la gestion et la valorisation. Pour Antoine Orsoni, si l’apport de ce label décerné il y a six ans a été bénéfique pour le territoire, il reste néanmoins assorti de contraintes telles que « de protéger les paysages et le territoire, mener des actions de réhabilitation si elles sont nécessaires, améliorer les conditions d’accueil des visiteurs grâce à des aménagements mais également valoriser au mieux le territoire ».







Ces aspects, bien que contraignants, constituent néanmoins la feuille de route à suivre pour les six années du label. Le comité chargé du Grand Site vient d’ailleurs de déposer une nouvelle demande de labellisation auprès du ministère de la transition écologique pour la période 2024-2029. Les communes concernées veulent intensifier leurs efforts sur la protection du paysage et de l’environnement, tout en renforçant leur capacité d’accueil auprès des visiteurs.