Saint Florent - Élection du maire : Claudy Olmeta sans surprise

Ce samedi 23 mai 2020, le conseil municipal de Saint-Florent s'est réuni pour procéder à l’élection du maire et de ses adjoints. La séance s'est déroulée à huis clos et dans le respect des gestes barrières et de distanciation physique.

Le maire sortant, M. Claudy Olmeta a été réélu, s'en est suivie l’élection des cinq adjoints ; M. Paul Costa, Mme Edith Sebastiani, M. Yoann Morelli, Mme Virginie Guardini et M. Jean-François Benvenuti.

"La mise en place de ce nouveau conseil municipal va permettre de mener à son terme tous les projets présentés durant la campagne électorale. " a souligné le maire, Claudy Olmeta qui a tenu à remercier ses colistiers pour leur confiance.