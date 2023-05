Saint-Florent : La maison du Grand Site de France Conca d’Oru ouvre ses portes

En Corse, seuls deux territoires disposent du label « Grand Site de France » : celui des îles Sanguinaires – Pointe de la Parata, et celui de la Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint Florent.

Étendu sur six communes, d’Oletta à Farinole, ce dernier vient justement de se doter d’une maison d’accueil sur le port de Saint-Florent, comprenant maquettes 3D, films, documentation… « L’objectif est de faire découvrir aux visiteurs tous les aspects du territoire. Cela comprend l’angle paysager, l’angle environnemental, ou encore l’angle patrimonial », résume le directeur Antoine Orsini. « L’idée, c’est de donner envie aux gens de se rendre sur place, et d’aller découvrir la richesse du territoire, mais sur le terrain ! »



La création de cette maison, ouverte au public pour la première fois ce mardi 2 mai, s’inscrit dans le cadre du plan de gestion du Grand Site, entériné en 2017, lors de l’obtention du label par le ministère de la Transition écologique. « Nous l’avons construite à partir d’une ancienne bâtisse qui appartenait à la mairie de Saint-Florent. Il y a d’abord eu une phase de restructuration, puis tout un travail scénographique, qui permet d’offrir un lieu de qualité. » Une manière de mettre en lumière les « paysages exceptionnels » du site sous différents formats, dixit Antoine Orsini. « Il y a un certain nombre de reliefs emblématiques, mais aussi un littoral magnifique. Ce site a la particularité d’avoir une composante maritime et une composante terrestre. »



Comme les 50 autres territoires labellisés, le Grand Site de France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint Florent devra faire renouveler le précieux sésame en 2023, six ans après son obtention. Un point de passage indispensable selon Antoine Orsini, qui insiste sur la « notoriété nationale » qu’apporte une telle distinction. Parmi les critères figure justement « l’accueil du public », d’où l’importance de se doter d’une maison du site. « Il y a d’autres orientations, comme la protection et la restauration des paysages, la valorisation économique, ou encore le partage des valeurs du site auprès de la population. » Réponse avant la fin de l’année.



Accessible depuis le 2 mai, la maison d’accueil du Grand Site de France Conca d’Oru, vignoble de Patrimonio - golfe de Saint Florent restera ouverte au public 7 jours sur 7 jusqu'au 12 novembre prochain.