Saint-Antoine célébré par des centaines de Bastiais

Tout au long de la journée, les habitants de Bastia ont afflué nombreux vers le couvent pour honorer Saint Antoine, réputé pour sa capacité à retrouver des objets perdus ou oubliés. L'enthousiasme et la ferveur étaient palpables, démontrant l'attachement profond à cette tradition séculaire.



Après les célébrations liturgiques et avant la fête prévue en soirée, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées au pied du couvent pour participer à une procession solennelle. "La treizaine est une tradition ancrée en Corse, car ici, Saint Antoine est très vénéré. Il est respecté partout en Méditerranée, comme en Italie par exemple, mais ici il revêt une signification particulière. D'abord, parce que nous avons ce couvent de frères capucins venus de Sardaigne, mais aussi parce qu'il est le saint patron de la ville", explique Jocelyne, une habitante du quartier, présente lors de la célébration. Pour elle, cette journée est d'une importance capitale, car "ce saint nous montre le chemin, il nous guide dans tous les moments de notre vie, qu'ils soient doux ou difficiles. La forte affluence témoigne du fait que les gens recherchent quelque chose dans ce monde qui évolue sans Dieu. Ils aspirent à l'authenticité que nous offre la foi et, surtout, ils sont en quête de vérité, car sans sincérité, il est impossible de cheminer dans la foi."



Partage et foi

La célébration de la saint-antoine à Bastia est bien plus qu'un simple événement religieux. Elle est une occasion de rassemblement, de partage et de renforcement des liens communautaires. Les habitants de la ville se retrouvent autour de cette tradition séculaire, qui les relie à leur passé et à leurs valeurs spirituelles. C'est également une opportunité pour les visiteurs de découvrir l'histoire et la culture de Bastia, imprégnées de traditions anciennes et riches en signification. Comme Jocelyne, d'autres centaines croyants ont bravé la pluie pour participer aux célébrations. Comme Jean-Michel, qui assiste à cette procession chaque année "c'est un moment de cohésion où nous pouvons nous retrouver, créer un moment d'union et d'introspection. C'est toute la beauté de cette procession : il y a à la fois du plaisir, l'occasion de revoir des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, et des moments de foi et de partage."



C'est également l'avis de Marguerite, une Polonaise tombée amoureuse de la Corse il y a de nombreuses années et établie à Bastia : "Je suis venue ici pour prier, comme les autres. Dans une société qui semble dépourvue de buts, la foi nous permet de nous ressourcer. J'observe un regain de foi chez les gens, car ils ressentent un besoin culturel de se retrouver, de ne pas se perdre dans un monde qui détruit tout."