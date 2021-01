Sains et saufs ! Les 2 occupants brisent une vitre du véhicule tombé à la mer à l'Ile-Rousse

Les faits se sont déroulés mardi soir, Pour une raison inconnue, le véhicule avec deux occupants à bord, âgés de 18 ans et 18 ans et demi, stationné sur le parking au pied des îles de la Pietra à l'Ile-Rousse s'est mis à rouler, avant de dévaler dans les rochers et tomber dans l'eau glaciale à cette période de l'année.



Prisonniers de l'habitacle, les deux jeunes ont été contraints de briser une vitre pour réussir à s'extraire du véhicule et nager jusqu'au bord, avant de remonter par les rochers.



Sous le choc, conscients des conséquences dramatiques qu'aurait pu avoir cet accident, les occupants du véhicules ont été réconfortés par des proches.



Les gendarmes étaient également sur place.



Ce matin, malgré une houle persistante, des techniciens étaient sur place pour voir comment sortir le véhicule de sa fâcheuse position.