Saeta : la médecine a ses stars

Les toubibs se bousculent au portillon de la télévision. Ils font les beaux jours des chaînes qui débordent d’information en continue. A qui en dira le plus. A qui fera intervenir le plus d’éminents spécialistes. Professeurs, médecins, consultants, spécialistes, internes ou infirmiers, ils ont défilé huit semaines durant pour apporter leurs vérités, leur savoir et leur expérience.

Nous on est d’accord et l’on se dit ma foi que ce sont des gens du métier qui savent ce qu’ils disent. Ils se savent écoutés, période de confinement oblige !





Le roi de la présence est incontestablement Michel Cymes, déjà très populaire. C’est devenu la coqueluche de la TV. On lui a même réservé une émission.

C’est dire si la popularité de ces consultants prend de la hauteur au fil des jours et du confinement. A se demander s’il en reste quelques uns dans les cliniques et hôpitaux…





Comme on connait les grandes chaînes TV et les salaires qu’ils sont capables d’attribuer aux consultants lorsqu’il s’agit réellement d’enrichir un bulletin d’information, on imagine aisément les sommes qui circulent dans les couloirs des différentes chaînes…

Et si nos éminents spécialistes - force est tout de même de reconnaître qu’ils le sont - voient souvent leur salaire tripler, voire plus, on comprend mieux leur présence régulière aux côtés des présentateurs les plus affûtés du petit écran.





C’est valable pour le Coronavirus depuis 8 semaines, comme cela l’a été pour les grands événements de ces dernières années à l’image des militaires durant les guerres en Irak et Afghanistan ou les spécialistes météo pendant un tsunami !

En clair, depuis près de deux mois, les consultants médicaux sont devenus les acteurs majeurs de la guerre cathodique ! La médecine a ses stars…



Paba