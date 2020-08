Ce ne sont pas moins de 23 missions qui ont été réalisées et plus d’une cinquantaine de personnes qui ont été secourues ou assistées par les sauveteurs bénévoles proprianais, renforcés par les sauveteurs saisonniers des postes de secours et ceux des Patrouilleurs de Surveillance et de Sauvetage du Valinco - Sartenais .

L’ensemble des ces missions ont été coordonnées par le CROSS Corse ou par le CODIS 2A.