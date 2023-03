SNSM Pruprià : dispositif de surveillance et de sauvetage dans le golfe du Valincu renouvelé

Les Communes de Serra-di-Ferro, Olmeto, Belvedere- Campomoro, Coti-Chiavari et Propriano viennent de signer une nouvelle convention quinquennale de partenariat avec la SNSM s’étalant de l’année 2023 à 2027 inclus.

La durée de surveillance des plages et du littoral à partir du dispositif de patrouille nautique - SNS 731- s’étalera du 1er week-end de juin au dernier week-end de septembre de chaque année .



Un dispositif réévalué et réadapté sur ses dates d’ouvertures, afin de couvrir au maximum l’avant et l’après saison .



"La confiance réciproque est un élément majeur dans nos rapports avec les collectivités, et aujourd’hui, nous sommes fière de continuer à œuvrer à leur côtés, face à leur obligations de surveillance et de sauvegarde de la vie humaine sur les plages et la bande littoral des 300 m" explique en appréciant la SNSM de Prupria