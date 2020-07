SFR signe un partenariat avec « Sant’Anghjulu - SFR in Corsica »

Sur le web : www.sfr.fr

Avec une couverture 4G de 98% de la population en Corse, SFR souhaite renforcer sa desserte mobile de l’île en équipant ses derniers sites mobiles 2G/3G de 4G, et en mettant en service dès cet été de nouveaux relais notamment dans le cadre du programme dit du « New Deal Mobile ». Les déploiements des offres fixe et fibre continuent également avec 62 500 logements et locaux professionnels d’ores et déjà éligibles à une offre fibre de SFR en Corse, dont 26 300 sur la communauté d’agglomération du pays ajaccien, 23 500 sur la communauté d’agglomération de Bastia et 12 700 logements sur le réseau d’initiative publique Corsica Fibra à Albitreccia, Bastelicaccia, Borgo, Cauro, Corbara, Grosseto-Prugna, L’Ile Rousse, Lucciana, Monticello, Occhiatana, Pietrosella, Santa Reparata Di Balagna et Vescovato.Pour renforcer ses investissements dans l’île SFR vient de conclure un partenariat avec « Sant’Anghjulu - SFR in Corsica ».​Cette société insulaire deviendra le distributeur des offres de l’opérateur télécoms en Corse à compter du 1er janvier 2021Dans un communiqué SFR affirme "se réjouir de cet accord avec un entrepreneur corse historiquement présent sur l’île et attaché à son développement. Celui-ci assurera à compter du tout début de l’année prochaine la distribution des offres grand public de la marque SFR et des offres aux entreprises de la marque SFR Business. Ce nouveau partenariat permettra entre autres de déployer de nouveaux magasins selon les tout derniers concepts en vigueur au sein du réseau de boutiques SFR qui font la part belle à l’expérience utilisateurs et à l’accompagnement des clients dans la prise en main des nouveaux outils numériques. "Les points de contact et de service des Corses par SFR sont identiques jusqu’au 1er janvier 2021.