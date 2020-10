SECB : La campagne d’adhésion des socios a débuté

30 € pour tout socios depuis 2017

50 € pour les nouveaux adhérents.

«5 600 personnes ont adhéré à la démarche Socios depuis l’été 2017. Depuis, beaucoup a été fait. Mais la construction du Sporting est un travail inlassable et sa réussite de demain doit s’écrire aujourd’hui! » souligne le président du SECB, Jean-François Coquery.«Aujourd’hui, 2 représentants siègent au Conseil d’Administration de la SCIC avec 20% des droits de vote aux assemblées générales de celle-ci et 2 représentants siègent au CA de l’association SCB. Il nous faut encore poursuivre et amplifier nos actions et contribuer à la mise en place d’un véritable projet»Ce samedi 10 octobre marquait donc l’ouverture de la campagne d’abonnement qui s’étendra jusqu’au 30 novembre :« Nous présentons aussi cette année un pack famille » précise Guillaume Longo, secrétaire du SECB, «un pack famille 3 personnes à 80 € et un pack famille 4 personnes à 100 €. Nous souhaitons en effet garder un esprit populaire et favoriser la transmission. Le pack s’applique à tous, peu importe que la personne ait été socios ou pas. »Des avantages sont offerts aux Socios comme un poster de l’équipe, la possibilité de s’inscrire avant chaque match pour gagner deux places VIP offertes par le club, inscription à un tirage au sort pour gagner un déplacement du club dans le courant de la saison, carte personnalisée..«Aujourd’hui nous lançons donc la campagne d’abonnement et nous en profitons pour rappeler nos projet pour le club » ajoute G.Longo. «Notre priorité ce sont les jeunes. Avec par exemple un investissement de 100 000 € au Country de Borgo comprenant la réhabilitation et réaménagement d’un terrain en pelouse naturelle qui permettra à de plus en plus d’équipes de jeunes de s’y entraîner. Des devis ont d’ores et déjà été réceptionnés. Il s’agit d’un projet essentiel au futur du club afin d’avoir de meilleures installations pour former nos talents de demain. Toujours en direction des jeunes, nous prévoyons une participation à hauteur de 15 000 € au budget de fonctionnement de l’Académie ».Autre sujet que le SECB veut mettre en avant : la culture club.«L’histoire du Sporting est riche » explique JF Coquery. «Peu de clubs de l’élite peuvent se targuer d’avoir fait la Une des journaux nationaux. C’est pourquoi un travail de recherche a été entrepris afin de nous procurer le plus de documents possible. Les Unes sont numérisées, mise en panneaux à l’entrée des tribunes Lorenzi et Papi. Si le projet va être soumis au vote, un 1panneau test va être installé très prochainement afin de recueillir les retours. Pour ce projet culture club nous envisageons un budget de 15 000 €. Nous avons bien sûr d’autres projets comme l’achat de parts sociales de la SCIC. Nous souhaitons ainsi soumettre au vote des socios l’allocation d’une partie de la collecte 2020 à un projet précis et dédié à soutenir le club dans son ensemble, au moyen de l’achat de parts sociales de la SCIC ».