SCB : les premiers contrats pour la nouvelle saison

Première recrue, le gardien de but Julien Fabri, 28 ans, ancien international -20 ans, a été formé à l’Olympique de Marseille puis a évolué à Bourg-en-Bresse, Brest et Châteauroux. Au chômage et présent depuis plusieurs mois au centre d'entraînement Jules-Filippi, il vient de s’engager pour deux saisons avec le Sporting qui aimerait bien aussi conserver dans ses cages Zacharie Boucher qui a fait forte impression en fin de saison et alors que les deux autres gardiens Johnny Placide et Thomas Vincensini seraient aussi convoités par des clubs de L2 et National.





Par ailleurs Dumè Guidi et Anthony Roncaglia ont prolongé de 2 ans, plus un en option, et Joris Sanaiti un an.



La reprise pour les joueurs est prévue le 20 juin à l’IGESA. Un stage de préparation s’en suivra à Rodez du 10 au 16 juillet et plusieurs matchs amicaux ont d’ores et déjà été conclus contre Rodez, Fréjus, Nîmes et Furiani avant la reprise du championnat le 30 juillet.



A noter que le club organisent des journées Portes Ouvertes pour le football féminin jusqu’à fin juin tous les mardis et vendredis au centre d’entrainement de Borgo et qui concernent les jeunes filles nées en 2007, 2008 et 2009.