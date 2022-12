SCB : Cotillons et serpentins pour la der de l’année ?

- Coach, coté effectif ?

- Jusqu’avant ce dernier entraînement, tout le monde était sur le pont.



- Cette équipe de Valenciennes ?

- Ce n’est pas le même style de jeu que Caen. Ils ont un système plus offensif, à 4 derrière, avec beaucoup de participation des latéraux. Ils marquent beaucoup de buts, prennent des risques, savent punir l’adversaire. C’est un peu l’équipe surprise de ce championnat. On se doit donc d’être vigilant, on le sait, les joueurs sont avertis.



- On dit qu’il est difficile d’enchainer deux victoires de suite à domicile….

- Ce sont des phrases toutes faites à laquelle je ne prête pas attention. On reçoit deux fois de suite, on a la possibilité d’enchaîner, de s’imposer. Ça doit nous permettre d’avancer et sur le plan comptable ça compte.



- Cette fois le public sera bien là…

- On connait l’importance du public. On est très heureux de le revoir. C’est notre dernier match de 2022, on se doit de lui faire plaisir



- Contre Caen, il y a eu un changement tactique, va-t-il perdurer ?

- Pendant la trêve on a fait des constats comme le manque de vitesse, de largeur. On s’est donc adapté. On a changé notre système contre Caen, mais on peut très bien reprendre l’ancien. On a donné leur chance à des joueurs qui avaient peu jouer jusqu’ici et ils ont répondu présents. Ça me met dans la difficulté, mais la concurrence fait avancer les choses.



- Aujourd’hui vous disposez de 28 joueurs, c’est beaucoup …

- Effectivement. En début de saison j’avais opté pour un groupe restreint pour qu’il y ait homogénéité. Mais au fil des matchs on a senti des manques. Donc on a pris la décision de prendre des joueurs. Aujourd’hui on dispose de 25 joueurs de champ plus 3 gardiens, c’est beaucoup. A l’occasion du mercato, il peut y avoir des départs et des arrivées. On peut rester comme ça aussi mais s’il y a départs, on s’adaptera.



- Bel enjeu pour ce match contre Valenciennes, 5ème et à seulement 3 pts devant le Sporting…

- Le problème du classement est un faux problème. Mais il est vrai qu’au niveau comptable ce serait très bien. Avoir 24 points après 17 journées de championnat ce serait bien. La difficulté en fait est d’enchainer. Mais mon discours ne change pas : il faut avancer.