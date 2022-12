SC Bastia : une « fan zone » à Furiani à l’occasion de la venue de Valenciennes

Au programme ?

Il y aura diverses animations et notamment une collecte de jouets en partenariat avec les Restos du Cœur.

Les dirigeants du club ont ainsi programmé jeux d’adresse et de précision, maquillage et jeux de ballon pour les enfants.

Mais les plus grands ne seront pas oubliés avec la présence d'un écran géant avec diffusion des rencontres Bordeaux-Sochaux et Saint-Etienne-Caen.

Et parce que la solidarité n'est pas un vain mot du côté de Furiani, il y aura aussi une ollecte de jouets en partenariat avec les Restos du Cœur ainsi qu'une grande tombola organisée par l’association Inseme.



Restauration, boissons et boutique fonctionneront dans le même temps.…