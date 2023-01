SC Bastia : un bon coup à jouer à Grenoble

« En cas de victoire on passerait devant eux et c’est bien » déclare l’entraineur Régis Brouard. «Grenoble est une équipe qui n’est pas facile à manœuvrer et souvent elle sait gagner par 1-0 seulement. Ce sera donc un match délicat mais on a des ambitions et on a utilisé 3 ou 4 leviers pour préparer cette rencontre ».





Coté effectif, le coach dispose de tout son monde avec les rentrées, après blessures, de Christophe Vincent et Abdou Ndiaye. « Comme on a trois matchs en 7 jours, je pourrai faire tourner. Les joueurs, après la déception de l’élimination en Coupe de France, se sont remobilisés, ils sont passés à autre chose. Si le maintien et terminer dans les 10 premiers restent nos objectifs, on peut avoir de l’ambition. Il y a une marge de progression individuelle et collective. On peut viser plus haut. Tout le monde a à y gagner, tout le monde y a intérêt »





Partis vendredi matin de Bastia, les joueurs du président Ferrandi se sont entrainés en soirée sur les installations du ES Rachais Football , à Meylan, à quelques kilomètres de la capitale de l’Isère.



Le groupe bastiais pour Grenoble

Placide – Boucher – Guidi – Sainati – Van Den Kerkhof – Kaïboue – Ndiaye – Tavares – Bohnert – Vincent – Ducrosq – Salles Lamonge – Santelli – Djoco – Alfarela – Schur- Baï – Magri.