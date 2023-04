SC Bastia : secteur offensif décimé pour affronter Amiens

« C’est la mauvaise nouvelle de la semaine » souligne le tacticien bastiais. « Djoco et Magri ne sont pas aptes à rentrer et Miguel souffre d’une béquille reçue à Dijon ». Du coup Anthony Robic qui fait les beaux jours de la réserve, réintègre le groupe. « C’est logique, Anthony est dans l’esprit du club et se donne avec la réserve. J’ai besoin de lui donc je le rappelle. On est dépourvu de beaucoup de joueurs offensifs. A moi de trouver d’autres solutions ou de relancer des joueurs. Mais changer de dispositif n’est pas vraiment une solution car les joueurs ont leurs repères. Il faut trouver les bonnes associations les uns par rapport aux autres, trouver les bonnes associations avec les milieux ».





Si l’écart s’est creusé avec les 3 équipes de tête, pour Régis Brouard rien n’est joué. « Il reste 18 points à jouer. Ce qui va compter c’est de gagner des matchs, se préoccuper juste de nous, être intraitable, faire carton plein à la maison. Il faut gagner, point ! »

Concernant l’adversaire du jour, le technicien bastiais se dit méfiant : « On se doit d’êtres vigilants sur ce genre de match. Amiens comptait gagner le week-end dernier à domicile contre Valenciennes pour assurer son maintien et en perdant il s'est mis dans une position difficile. Ses joueurs vont arriver ici mobilisés, pour marquer des points. C’est une équipe qui possède des qualités individuelles, des joueurs de talent mais le collectif n’a pas très bien fonctionné et ils n’ont pas réalisé ce qu’ils voulaient faire. On a regardé leurs matchs, ils sont capables de faire des coups, par rapport à un joueur ».





Autre défection ce samedi celle d’Anthony Roncaglia. Dramé réintégrant le groupe.

En attaque, on devrait donc revoir Kévin Schur aux côtés de Santelli et Baï. « Notre but est de finir le plus haut possible » déclare Kevin Schur, « On est revenus un peu déçus de Dijon car on comptait gagner. L’écart s’est creusé mais on continue à y croire. Il nous faudra bien commencer le match, mettre les mêmes ingrédients que contre Annecy il y a 15 jours : de la qualité, du mouvement, de la technique ».



Le groupe bastiais

Placide – Boucher – Guidi – Van den Kerkhof – Ndiaye – Tavares – Sainati – Bohnert – Palun – Kaïboue – Drame – Vincent – Salles Lamonge – Janneh – Santelli – Schur – Robic – Baï.



Statistiques SCB – Amiens SC

En 8 rencontres professionnelles à Furiani, le SCB totalise 5 victoires et 3 nuls. Plus belle victoire le 3 janvier 1995, en 16ème finale de la Coupe de la Ligue. 3 – 0.

Buts de : Drobnjak (30ème ) – Camadini (43ème) – Laurent (77ème).

SC BASTIA : VALENCONY- DEBU-BURNIER-DEWILDER-SANTINI- CAMADINI-FAYE-ZIANI-MARAVAL (VANDECASTEELE 67e) - DROBNJAK-RODRIGUEZ (LAURENT 60e). Entr. : F.ANTONETTI