SC Bastia : la tribune Petrignani fermée pour un match après les incidents contre Saint-Etienne

Réunie ce mercredi 10 avril, la Commission de discipline de la LFP a sanctionné le SC Bastia en prononçant une fermeture avec sursis pour un match de la tribune Petrignani.



De plus, des sanctions ont été prises à l'encontre des dirigeants du SC Bastia. Claude Ferrandi, président du club, écope d'un match de suspension ferme des fonctions de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. Quant à Jérôme NegroniI, directeur Général Délégué du SCB, il se voit infliger un match de suspension avec sursis des mêmes fonctions.



Ces décisions prendront effet à partir du mardi 16 avril 2024, "dans le cadre des efforts continus visant à promouvoir un environnement respectueux et sûr lors des rencontres sportives."