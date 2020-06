SC Bastia : l’Académie prend belle forme

Depuis plusieurs semaines, Claude Ferrandi, président et Marc-Antoine Luca, président de l’association SCB, s’étaient mis en quête du responsable de cette Académie. Et l’arrivée de celui-ci vient d’être officialisée par le club, il s’agit d’Olivier Meurillon, un choix fait aussi en liaison avec les Socios du SECB.

Joueur, il a été formé à l’AJ Auxerre où il évoluera en équipe réserve de 1986 à 1991. Il signera ensuite dans des clubs de N2 ou N3: Cagnes-sur-Mer et Châteaudun. Passé entraîneur, il "coachera" ce dernier club de 1995 à 1996, puis Versailles de 1996 à 1999, Tourcoing (2000/2002), Roye (2002/2005) et Mantes la ville (2006). En 2007, il devient cadre Technique Fédéral au District de la Somme. En 2009 il prend en charge les jeunes de l’équipe de France: U18, U19 et U20.

A son palmarès un titre de Champion d’Europe U19 en 2016 avec un certain Kylian Mbappé dans ses rangs, une place de demi-finaliste de cette même compétition en 2018, et des qualifications et participations aux Coupes du Monde U20 en 2017 et 2019. L’an passé, il était sélectionneur des U20 et sélectionneur adjoint des U23 de l’équipe d’Algérie aux cotés de Ludovic Batelli, directeur technique des équipes nationales du pays, mais remercié en fin de saison. Âgé de 50 ans, doté d’une sacrée expérience, Olivier Meurillon, prend donc en charge l’Académie du SCB.



Autre belle recrue pour l’Académie, un joueur d’expérience, passé par le SCB: Cyril Jeunechamp. Formé à Nîmes, il sera un des joueurs clés de l’AJ Auxerre de Guy Roux de 1997 à 2001 avant de rejoindre Bastia pour deux saisons, de 2001 à 2003. Sous le maillot bleu, par sa hargne, sa combativité de tous les instants, il avait conquis les supporters turchini. Il jouera par la suite à Rennes (2003/2008), Nice (2008/2009), Montpellier (2009/2013), finissant sa carrière à Istres en 2015. Il se tourne alors vers la formation et l’an passé, il s’occupait des U19 Nationaux de Castelnau-le-Crès.

Le Sporting Club de Bastia, avec l’ensemble des autres éducateurs des jeunes, semble donc armé pour les prochaines années. Le SCB qui se réjouit de l’entrée au pôle espoir de trois de ses jeunes joueurs: Ange Humetz Cantelli, Antoine-Dominique Querci et Olivia Romiti. Âgée de 13 ans, celle-ci fait d’ailleurs partie des deux seules filles, cette année en France, à intégrer un pôle espoirs.