SC Bastia. Régis Brouard : "Face à Caen, il faudra jouer au-dessus de notre niveau"

Avec ce 3ème match en l’espace de 7 jours, guère de temps pour les bastiais de savourer les bons résultats qui s’enchainent et qui font qu’aujourd’hui ils figurent à une bonne 4ème place du championnat. « On est sur une belle série ce qui augmente la confiance mais on reste focus sur les matchs qui arrivent » souligne réaliste le coach Régis Brouard. « Il n’y a pas lieu de s’occuper de ce qui est extérieur au club, on reste dans notre bulle, on travaille, on garde la notion de groupe. On n’évoque pas le classement d’autant qu’il reste encore 17 journées à jouer. On fera un bilan après ce 3ème match en 1 semaine, un bilan pour aussi préparer nos deux prochains matchs à domicile».



Pas question donc de tirer des plans sur la comète, l’important pour le technicien et tacticien bastiais est de toujours progresser. « Les joueurs montent en puissance, on a une rotation qui se fait au sein de l’effectif et ça fonctionne ».



Côté satisfaction, outre le plan comptable, la défense qui prend peu de but ? « Les statistiques sont une chose mais il faut être vigilant à leur lecture. Parfois on est quand même en situation d’urgence, on a une certaine réussite, de la chance. Il faut rester lucide. On sait ce qu’il y a à améliorer, on connait les axes de progression. On doit rester vigilants car aujourd’hui, avec notre classement, les adversaires vont être plus motivés. Sera-t’ on capable d’affronter cela ? Face à Caen si on ne joue pas au-dessus de notre niveau on se fera punir. On se doit d’être prêts, nous, on n’a pas de marge d’erreur ».



Côté effectif, ce déplacement se fera sans Dumè Guidi, touché aux ischios-jambiers, par contre Sainati qui a purgé sa suspension et Magri, rétabli de sa grippe, seront du voyage.



Le groupe bastiais



Boucher – Placide – Sainati – Van Den Kerkhof – Kaïboue – Ndiaye – Tavares – Bohnert – Vincent – Ducrocq – Salles Lamonge – Roncaglia - Santelli – Djoco – Alfarela – Schur – Baï - Magri