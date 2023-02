SC Bastia-Nîmes : gratuit pour les femmes et pour les adolescentes de plus de 12 ans

À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, le SC Bastia s'associe au tribunal judiciaire de Bastia dans sa lutte contre les violences faites aux femmes.

Ce samedi 4 mars à 19 heures, le SC Bastia recevra le Nîmes Olympique pour la 26 journée de Ligue 2 BKT. Sur ce match, à quelques jours de la Journée internationale des Droits des Femmes, le SC Bastia se joint au tribunal judiciaire de Bastia dans sa lutte contre les violences faites aux femmes avec l’objectif d’apporter plus de visibilité à cette cause tristement d’actualité.





Pour l’occasion, les billets de matchs seront gratuits pour les femmes et adolescentes de plus de 12 ans (sous réserve de se munir d’un billet à 0€ en ligne, en boutique ou aux guichets et de le présenter à l’entrée des tribunes).

Les écrans géants et les LED du stade porteront aussi le message avec la projection, en avant-match, d’un court métrage illustrant par la danse ce que subissent les femmes exposées à la violence.





Ce partenariat entre le SC Bastia et le tribunal judiciaire de Bastia se poursuivra autour de l’aide au financement d’un chien d’assistance judiciaire destiné à accompagner et soutenir moralement les victimes. Une partie des bénéfices de la vente aux enchères des maillots portés du match ainsi que les fonds collectés dans le cadre d’une tombola organisée lors du dîner d’après-match seront reversés à l’Association Corsavem.

Dans un communiqué, le SC Bastia a tenu à remercier "remercier chaleureusement ses partenaires : la Brasserie Pietra, le Groupe Petroni et Zilia, qui s’associent à cette cause."