SC Bastia-Guadeloupe : une rencontre inédite ce samedi à 14 heures à Furiani

Sélectionneur et entraîneur de cette équipe de Guadeloupe, l’ancien international français Jocelyn Angloma, natif de cet archipel des Caraïbes, avait tenu à déposer ce vendredi une gerbe à la stèle du 5 mai à Furiani. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est dit très ému. « Depuis ce jour funeste, je n’ai pas pu revenir à Bastia. Cet hommage que j’ai rendu cet après-midi aux victimes de Furiani, je me devais de le faire et la Ligue de la Guadeloupe s’est jointe à moi ». Représentant la Ligue guadeloupéenne de Football étaient ainsi présents Gérard Pinson, responsable des sélections, et Guy Manette, vice-président de la ligue. Étaient aussi à ce dépôt de gerbe Didier Grassi du Collectif des victimes du 5 mai et l’entraîneur du SCB, Régis Brouard.

Dans l’après-midi, des échanges avaient eu lieu entre les dirigeants et directeurs des Ligues corse et guadeloupéenne de football. Toutes deux ont souligné leur même volonté de poursuivre le développement de la discipline et sa structuration.





Pour en revenir à cette rencontre de samedi, ce sera l’occasion pour les deux équipes de se préparer à leurs prochaines échéances. Le SCB à la reprise de son championnat le 26 décembre avec la réception de Caen et l’équipe de Guadeloupe dans le cadre de sa préparation à la Nations League Concacaf en mars prochain.

« On a un statut un peu particulier » souligne Jocelyn Angloma. « Si on peut participer à la Concacaf, par contre nous ne sommes pas reconnus par la FIFA en tant qu’équipe. Mais cette participation à la Nations League Concacaf nous permet de pouvoir affronter de grosses équipes internationales comme le Mexique ou le Costa Rica. C’est tout bénef pour nous qui jouons en R1. Je tiens à remercier le Sporting pour son accueil. On a pu s’entraîner sur de bons terrains, ce qui n’est pas forcément le cas chez nous ».

Pour ce séjour en Corse, Jocelyn Angloma a à sa disposition 21 joueurs. Mercredi lors d’un premier match, contre la réserve du Sporting, les Gwadas Boys se sont imposés 3-1.





Du côté de la Ligue 2 du Sporting ce sera l’occasion de retrouver les sensations de match après la trêve et un stage de 3 jours à Porto-Vecchio. Petite revue d’effectif pour le coach qui fera jouer Adama Diakhaby, à l’essai depuis quelques jours du côté de l’IGESA. Cet attaquant est passé par les clubs de Rennes, Monaco et Amiens. «Pour l’heure on s’aperçoit qu’il manque de rythme, de compétition, mais là je le verrai dans un match et on prendra une décision à l’issue de la rencontre », souligne Régis Brouard. « Ce stage à Porto-Vecchio m’a permis de faire le point avec les joueurs que j’ai rencontrés individuellement. On a remis certaines choses à leur place, en interne. Ils savent ce que j’attends d’eux ».





Concernant le mercato d’hiver, le coach dit travailler avec les dirigeants sur la venue d’un attaquant d’autant que Franck Magri est toujours blessé. « On sait ce que peut nous apporter Franck, on l’a vu lorsqu’il jouait. On va faire le point sur sa blessure, mais quoiqu’il en soit, même s’il revient, on a quand même besoin d’un renfort offensif, car on manque de vitesse, de jeu vertical, on manque de poids dans le jeu aérien, de prestance quand il faut faire remonter le bloc. Il nous manque un joueur de ce profil-là, mais ce n’est pas simple. Pour le reste il faut avant tout être respectueux des contrats. On a des discussions et on verra selon les opportunités ».

Cette trêve est l’occasion aussi pour l’entraîneur de peaufiner son système de jeu : « On est peut-être trop prévisible. Je regarde tout ça peut-être pourra-t-on changer ».





Après cette rencontre contre la Guadeloupe, le SCB recevra la Fiorentina le mercredi 14 décembre et jouera à Nîmes le 16.