Running Camp Salomon : quand la Corse devient le terrain de jeu des champions

L'Agence du Tourisme de la Corse, en collaboration avec la célèbre marque de sport Salomon, a organisé du 29 mars au 5 avril le Running Camp Corsica, réunissant la dream team de la course sur l'île. Durant une semaine, la Corse est devenue le terrain de jeu de 26 athlètes internationaux reconnus qui ont arpenté les routes et les sentiers du Centre Corse et de la Balagne.

"Un projet qui a débuté il y a un an. C’est une équipe de sportifs composée de traileurs Salomon international. Nous y avons intégré 2 autres équipes. Une formée de 5 athlètes format marathon qui ne font que de la route et une équipe Parateam avec des athlètes amputés d’une jambe et qui ont des prothèses avec des lames en carbone que nous développons pour eux", précise Vincent Viet, manager de la team Salomon International.



En tout, 26 athlètes ont découvert ou redécouvert la Corse à travers le sport. "On a vu des choses incroyables. Les athlètes sont super contents de ce qu’ils ont vécu ici. Ils repartent le cœur rempli. La Corse c’est un accueil, c’est la découverte du territoire de l’authentique. C’est un projet sportif pour faire voir tout ça aux athlètes. Moi je suis marié en Corse, Guillaume Peretti est un de mes meilleurs amis, j’ai organisé le GR 20 avec Brice Sarti, A Piuma. J’ai voulu faire partager ça à mes athlètes, leur faire découvrir tout ce que véhicule la Corse aujourd’hui", ajoute le manager. Une belle réussite pour les comme pour les athlètes l’organisateur.



Un événement exceptionnel

"Je suis très heureuse de vous accueillir ici à Lisula, en tant que maire mais aussi en tant que présidente de l’ATC qui a organisé cet événement et nous remercions tous les agents de l’ATC qui ont œuvré pour son bon déroulement. C’est une grosse opération", précise Angèle Bastiani. À ses côtés, le vice-président de la CCIRB, le président de la FROTSI, Attilus Ceccaldi, le directeur Jean Michel De Marco et Olivier Fraceschini porteur des projets sportifs de l’OT ont souligné l'importance de cet événement pour la promotion de la Corse en tant que destination sportive. "Nous accueillons des stars mondiales ici en Corse en avant-saison. Nous menons une politique de déconcentration et cet événement est une sacrée promotion pour une destination sportive. Je remercie Salomon d’avoir choisi la destination Corse, qui est une destination verte", ajoute le maire, complété par Pascal Acquaviva, responsable du pôle promotion ATC. "Merci aux agents qui ont organisé cet événement. Nous avons eu de super champions, dont Francois D'Haene et Courtney Dauwalter, qui sont 2 monstres du trail mondial qui sont très accessibles et humains. Salomon a choisi la Corse parce que l’impact carbone est faible pour venir ici. C’est juste à côté et il y a tout! On a été très sensible à ce discours. Alors merci!".



Une coopération entre l’Agence du Tourisme de la Corse et l’Office du Tourisme plus que gagnante pour Attilius Ceccaldi. "Il fallait effectivement que l’ATC initie cette promotion de la Corse. Il fallait que la communauté des communes, au niveau des chemins, soit là pour travailler les supports et nous avons pris la balle au bon. L’OTC a donc répondu positivement pour les accueillir. Et Salomon c’était la cerise sur le gâteau. Et grâce à Olivier Franceschini, cette promotion s’est déroulée sur notre Espace Trail".



Les sentiers de Balagne, c’est 400 km de randonnée qui se répartissent entre la mer et la montagne. "Ces sentiers étaient des liaisons entre les villages, des sentiers de transhumance et aujourd’hui l’usage change. Aujourd’hui, ils servent au sport de pleine autre, la découverte du patrimoine ou de la nature et cela permet à de nouveaux pratiquants de venir sur ces sentiers. On voit un nouvel engouement. Le trail est quelque chose que nous apprécions, et j’espère que la qualité de nos sentiers vous a plu", ajoute Pierre Poli, vice-président de la CCIRB.



Un événement exceptionnel qui sera très certainement réitéré dans les années à venir.