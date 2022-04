Rugby régional : le RCA, le CRAB, Isula XV et Bastia XV dans le dernier carré

A vrai dire le suspense n’avait pour cadre qu’une seule rencontre en l’occurrence celle opposant en première série Isula XV à Pernes-les Fontaines. Pour le reste, les résultats obtenus lors des matchs allers du 27 mars dernier étaient, déjà, significatifs.





Pourtant, en Promotion d’Honneur le RC Ajaccio qui s’était imposé sur le terrain de Lucciana 27 à 17 a vécu un dimanche après-midi difficile à Vignetta. Les Luccianais se sont, en effet, imposés 20 à 15, mais sur le cumul des deux rencontres c’est bien le RCA qui accède aux demi-finales





En première série, le CRAB Lumiu a été, samedi, le premier qualifié pour ces mêmes demi-finales dans la mesure où les Varois de Saint-Mandrier largement dominés à l’aller 43 à 8, ne se sont pas déplacés pour la manche retour.





Toujours en première série, l’équipe d’Isula XV, battue 13-31 dans le Vaucluse par Pernes-les-Fontaines voici une semaine a renversé la vapeur, ce dimanche après-midi à Lecci, dès l'entame de ce quart de finale retour en menant 21-0 après moins d'un quart d'heure de jeu. A ce moment du match l'écart nécessaire de 19 points était atteint pour passer à l'étape suivante. Une marge qui prenait de l'ampleur au fil des minutes. Au coup de sifflet final les Insulaires s'imposaient 41 à 5 et poinçonnaient leur ticket pour le dernier carré.





Enfin, en deuxième série, sur la pelouse de Volpaghju, Bastia XV, déjà victorieux du RC Planais en Provence a confirmé, sans jouer ce bon résultat les Provençaux ne se sont, en effet, pas déplacés.





Le RC Ajaccio, le CRAB, Isula XV, et l’on pourrait bien assister à un derby insulaire pour le prochain tour en première, ainsi que Bastia XV évolueront dans le cadre des demi-finales qui se disputeront les 17 et 24 avril.