Rugby régional : le RCA et le CRAB victorieux

GAP le Dimanche 27 Février 2022 à 20:54

Petit mais fructueux dimanche pour les clubs corses engagés dans les différents championnats territoriaux. Seuls les Ajacciens du RCA, en Promotion d'Honneur, et les Balanins du CRAB Lumiu, en lice en première série, ont disputé cette journée tronquée. Nos deux représentants évoluaient outre-Méditerranée et se sont imposés. Le RCA s'est adjugé le gain du match sur le terrain du RC Le Beausset sur le score de 36 à 29. De son côté, le CRAB Lumiu, leader de sa poule, a dominé l'équipe de Gap sur son terrain sur la marque ample de 53 points à 14. Les autres formations pour diverses raisons étaient au repos, que ce soit Lucciana, Isula XV ou bien encore Bastia XV. Au bout du compte deux belles performances avant un prochain week-end qui devrait être bien plus copieux.