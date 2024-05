Rugby régional - Lucciana et Bastia XV passent

GAP le Dimanche 12 Mai 2024 à 18:56

Dimanche de 32es de finale du Challenge de France pour les clubs corses de Régionale 1 et 2, avec à chaque fois des derbys. Le premier en R1 avait pour cadre le stade de A rinella à Bastia entre le CRAB Lumiu et le RC Lucciana, alors que le second se déroulait à Lecci et opposait en R2, le RC Ajaccio à Bastia XV.