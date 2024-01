Rugby régional : La très belle performance de Lucciana

Pour le compte du championnat de Régionale 1, seul Lucciana jouait à la maison face au leader de la Poule à savoir les Vauclusiens de Saint-Saturnin –les-Avignon, les deux autres représentants étaient en déplacement le CRAB, Dauphin de Saint-Saturnin, à Saint-Laurent-du-Var et Isula XV à Valreas.



En Régionale 2, Bastia XV évoluait à Volpaghju face au XV de Besagne, alors que le RC Ajaccio jouait en Arles. Dans ce duel à distance entre le leader et le deuxième de Régionale 1, la très bonne opération de l'après-midi est à mettre au crédit du RC Lucciana qui a dominé le leader invaincu Saint-Saturnin sur la marque ample de 32 à 11. Une belle victoire pour les Luccianais qui n'aura pas, toutefois, profité au CRAB Lumiu dans la mesure où les Balanins se sont inclinés, contre toute attente, sur le terrain de la lanterne rouge Saint-Laurent 23 à 25. Le CRAB bénéficie d'une mince consolation avec le bonus défensif.

De son côté Isula XV s'est incliné sur le terrain de Valréas 10 à 24 au terme d'une rencontre tendue et une fin de joute marquée par une empoignade générale. Du côté de la Régionale 2, Bastia XV poursuit sur sa lancée en s'imposant à Volpaghju face au XV de Besagne 26 à 3, alors que dans le même temps, le RC Ajaccio baissait pavillon en Arles 25 à 41.