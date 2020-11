Rugby : les semaines à venir seront décisives pour le club d'Isula XV

Un nouveau coup d'arrêt sur lequel est revenu le président porto-vecchiais Freddy Giovannoni.

"La seule certitude que nous avons c'est qu'au niveau du rugby, pour les amateurs, tout est stoppé jusqu'au mois de janvier. Pour l'heure en Corse seules les formations sont assurées par la Ligue, pour le reste en termes de compétition plus rien ne se déroule. Il est très difficile de se projeter dans un avenir à moyen terme. La seule chose que l'on regrette c'est qu'en ce qui concerne l'équipe de première série nous étions en train de vivre une belle dynamique et que tout cela est stoppé brutalement".





Pour le patron d'Isula XV il faut espérer que cela n'aura pas d'autres répercussions.

"Les joueurs avaient repris l'entraînement depuis le mois d'août, après la longue période d'inactivité liée au premier confinement du printemps. Nous avions réussi à relancer la mécanique, mais là j'ai peur que ce soit, quand même un peu plus compliqué. Certes, l'équipe technique met en place des séances individuelles pour que les joueurs parviennent à demeurer en forme, malgré l'arrêt des séances collectives, mais j'espère vraiment, qu'à partir du début 2021 nous allons pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement car si nous vivons, encore, une longue période sans compétition j'ai bien peur que cela nous mette vraiment en grande difficulté. Il est évident que l'entame de 2021 sera décisive pour l'avenir du club"