Rugby : les Ponettes en finale contre La Valette

Les Ponettes d'Henri Bonino, après avoir largement dominé les Universitaires Aixoises à Volpaghju, dimanche dernier, dans le cadre des demi-finales de Fédérale 2, vont disputer la finale ce dimanche, à 15 heures à Miramas, face à la réserve de La Valette.

Les Varoises, dont l'équipe première est pensionnaire du championnat Elite 2, pourraient bien être renforcées par des éléments évoluant habituellement à l'étage supérieur. Déja assurées de rejoindre les 8es de finale du championnat de France, les Ponettes voudront revenir en Corse avec le bouclier territorial.



En Promotion d'Honneur, le RC Ajaccio jouera son va-tout, ce même dimanche à 15 heures, sur le terrain de la Vallée de l'Huveaune. Battus 32 à 18 au match aller à Vignetta, les "Ciel et Blanc" n'auront vraiment rien à perdre et auront à coeur de créer l'exploit.



En première série, la manche retour entre le CRAB et Isula XV se disputera à Lumiu dimanche à 15 heures. Les Balanins sont repartis, dimanche dernier, du stade Claude Papi avec le gain du match aller sur le score de 10 à 5. Le CRAB est a priori en position favorable mais les Insulaires n'auront, tout comme les Ajacciens, plus rien à perdre. Au-delà de la qualification pour la finale et un possible bouclier territorial sont, également, en jeu une place pour la Promotion d'Honneur et un ticket pour les championnats de France.



Enfin en deuxième série, Bastia XV qui avait été dominé, le 17 avril dernier à Sanary 27 à 19 aura dimanche (15 heures) sur sa pelouse de Volpaghju huit points à remonter pour atteindre la finale. Quand on connait l'envie bastiaise en cette fin de saison on se dit que rien n'est impossible.