Rugby féminin : les Ponettes confirment leur statut

Gap le Dimanche 24 Octobre 2021 à 20:11

Troisième rencontre de saison ce dimanche 24 octobre et troisième victoire de rang pour les joueuses d'Henri Bonino engagées dans le championnat de Fédéral 2.

Après le SMUC en déplacement, et le Rassemblement Vauclusien à Lumiu, c'est, cette fois, l'équipe de Aix Université Club qui a subi ,sur son terrain, les foudres des Ponettes. Les insulaires se sont imposées en terre provençale sur la marque sans appel de 53 à 12. Un succès ample qui situe bien l'envie des Ponettes de se positionner, plus que jamais, comme des prétendantes à l'accession en Fédéral 1.