Rugby féminin : Les Ponettes accèdent à la Fédérale 1

Le secret était bien enfermé dans un coffre dont la clé avait été jetée dans un puits sans fond.

Un secret détenu depuis le 8 mai dernier, par le taulier des féminines insulaires Henri Bonino. Ce jour-là, les Ponettes disputaient le 8e de finale du championnat de France de Fédérale 2. En

cas de succès l'équipe corse, au-delà du fait d'accéder aux quarts de finale, validait son billet pour le championnat de Fédérale 1.



Seulement en ce 8 mai, face à Colomiers, les Ponettes concédaient leur unique défaite de la saison par un tout petit point d'écart.



Clap de fin sur une saison marquée, jusque-là, par un sans-faute.

Dominatrices au sein de leur championnat depuis le longues saisons, les Ponettes échouaient au port. Pourtant avant même ce 8e de finale l'espoir, certes ténu, existait bien dans la mesure où certaines formations avaient, déjà, annoncé leur volonté de refuser l'accession en F1.

Il restait à attendre l'officialisation de cette décision qui est intervenue voici quelques jours comme l'a précisé le coach Henri Bonino: "on savait que cette possibilité était bien là et quand on nous a proposé de manière très officielle d'accéder au championnat de F1 nous avons accepté. Nous avions de bonnes raisons de le faire, sportivement d'abord car nous avons réalisé une très bonne saison et puis je pense qu'il était temps de franchir le pas car il nous fallait sortir de ce cycle de rencontres de F2 sous peine de voir certaines joueuses mettre un terme à leur parcours".



Début de championnat en octobre



Le fait d'accéder en F1 est, aussi, un changement d'univers dont Henri Bonino est bien conscient: " Nous allons intégrer une poule de sept équipes, les déplacements seront, aussi, plus long car nous irons jusqu'à Toulouse, Gaillac. Bien entendu le niveau sera bien plus relevé avec une entame de compétition fixée au début d'octobre. C'est bien entendu une joie légitime d'évoluer à ce niveau au regard des efforts entrepris ces dernières saisons. Maintenant nous savons, également, que c'est un championnat plus exigeant".



Et pour affronter cette nouvelle compétition le groupe d'Henri Bonino devrait comprendre un effectif de 33 joueuses. Un effectif au sein duquel l'Andorrane Erika Maldonado ainsi que Laura de Logu ne devraient plus apparaître. A l'inverse les Ponettes devraient enregistrer les arrivées de joueuses en provenance d'outre-Méditerranée mais aussi issues du vivier local.



Voila donc, mais cela était déjà le cas depuis quelques saisons les Ponettes plus que jamais porte-drapeau du rugby insulaire en accédant au championnat de Fédérale 1.